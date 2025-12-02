Vandalismo a Roma: Atti contro la Sinagoga e Messaggi contro l'Antisemitismo

Una notte di vandalismo ha colpito il quartiere Monteverde di Roma, dove due individui incappucciati hanno imbrattato la sinagoga locale con scritte di sostegno alla causa palestinese. L’episodio, documentato dalle telecamere di sorveglianza, ha suscitato una forte indignazione tra le istituzioni e la comunità ebraica. La targa commemorativa del tempio, dedicata alla memoria di un bambino assassinato, è stata profanata con frasi quali ‘Monteverde antisionista e antifascista’ e ‘Palestina Libera’.

Dettagli dell’incidente

I due vandali sono stati avvistati mentre danneggiavano il tempio di preghiera, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i colpevoli. Le scritte rinvenute sul muro hanno portato a formulare ipotesi di reato per danneggiamento aggravato e istigazione all’odio razziale. La comunità ebraica, colpita da questo gesto, ha espresso profondo dolore e preoccupazione.

Reazioni istituzionali

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha contattato il leader della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, per esprimere la propria solidarietà in seguito a questo atto intimidatorio. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e i vicepremier hanno condannato con fermezza l’antisemitismo, sottolineando l’importanza di combattere ogni forma di odio.

Il contesto del vandalismo

Questo episodio di vandalismo si è verificato in un clima di tensione, in seguito a una manifestazione a favore della causa palestinese. Fadlun ha richiamato l’attenzione sulla targa dedicata a Michael Stefano Gaj Tachè, un bambino di soli due anni ucciso nel 1982 da un commando palestinese. Tale profanazione rappresenta un attacco non solo contro un luogo di culto, ma anche contro la memoria storica della comunità ebraica.

Un atto di violenza simbolica

Il presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, ha descritto l’atto come un vile attacco che dovrebbe far riflettere tutti gli italiani. Ha sottolineato come tali episodi non solo danneggino la comunità ebraica, ma minaccino anche i valori fondamentali della democrazia. La violazione di luoghi di culto è un segnale preoccupante della crescita di frange intolleranti nella società.

La risposta della comunità locale

In risposta all’accaduto, l’assemblea territoriale di Monteverde ha preso le distanze dal gesto, esprimendo la propria vicinanza alla comunità ebraica. Hanno condannato l’atto di vandalismo, affermando che tali atti non rappresentano i valori della comunità locale. La loro posizione è chiara: non si può tollerare l’antisemitismo né qualsiasi forma di intolleranza.

Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha definito le scritte un gesto infame che ferisce non solo la comunità ebraica, ma l’intera città. Ha assicurato che le autorità locali interverranno prontamente per rimuovere le offese e ristabilire il decoro del luogo. La comunità romana è unita nel respingere l’odio, riaffermando l’importanza della convivenza pacifica e del rispetto reciproco.