Vanessa Incontrada e Rossano Laurini di nuovo insieme: "Voglio un altro figlio"

Vanessa Incontrada ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata confermando di essere tornata insieme a Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

A quanto pare Vanessa Incontrada ha ritrovato la felicità accanto a Rossano Laurini e al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, lei stessa ha svelato che le piacerebbe avere presto un altro bambino. “Rossano e io siamo insieme da tanto tempo e anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare, oggi dico che mi piacerebbe molto avere un altro figlio, vediamo che succede”, ha confessato l’attrice che ha anche ammesso che, qualora dovesse avere un’altra gravidanza, non tornerebbe subito a lavoro come fatto con suo figlio Isal.

“Ho sempre avuto un forte istinto materno, ma la mia gravidanza non è stata facile. Vedremo. Sono però sicura che, comunque, oggi se avessi un figlio non tornerei subito al lavoro, come feci all’epoca rientrando presto a Zelig, ma prenderei più tempo per stare con lui”, ha ammesso.

L’attrice non ha parlato dei retroscena che hanno portato lei e Rossano Laurini a tornare insieme ma sui social si è mostrata di nuovo insieme al marito e in tanti si chiedono se in futuro i due avranno davvero un altro figlio.