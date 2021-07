Vans X SpongeBob SquarePants: il brand inaugura così l’estate 2021

La linea Vans X SpongeBob SquarePants è composta da t-shirt, felpe, camicie, sneakers e zaini per uomini, donne e bambini.

Vans è tra i migliori brand streetwear al mondo e ogni stagione, dopo oltre 50 anni dal primo modello di sneakers prodotto a mano, continua a stupire con collezioni fuori dal coro e collaborazioni con designers di fama internazionale. Il 4 giugno Vans ha presentato una nuova linea che mette d’accordo diverse generazioni. Protagonista indiscusso dei capi d’abbigliamento, sneakers ed accessori è SpongeBob la simpaticissima spugna che vanta fan di tutte le età! Scopri di più sulla nuova collezione.

Vans X SpongeBob: come si presenta la collezione?

La collezione Vans X SpongeBob è stata realizzata in collaborazione con Nickelodeon, l’emittente televisiva statunitense che manda in onda la popolare serie d’animazione. Una collezione divertente e colorata che rende omaggio a SpongeBob e la sua crew. Il mare ed i suoi fondali, bolle e fiori tropicali sono gli elementi grafici ricorrenti. La linea è composta da t-shirt, felpe, camicie, sneakers e zaini per uomini, donne e bambini. Non manca ovviamente il segno distintivo del brand che va oltre il semplice logo ed il claim “Off the Wall”. Il motivo a scacchi non poteva assolutamente mancare!

Se sei per le grafiche eccentriche ti consigliamo la camicia a maniche corte Vans X SpongeBob. La diverte spugna è in compagnia del suo inseparabile amico Patrick Stella, circondati dal motivo a scacchi, fiori tropicali in colori sgargianti ed ananas che richiamano la dimora di SpongeBob.

Per quanto riguarda le sneakers sono disponibili modelli piuttosto semplici come le Old Skool in tinta unita con piccole grafiche di SpongeBob ed altri più particolari come le Vans

Era ispirate a Patrick Stella caratterizzate dalla diversa colorazione della tomaia (una rosa con dettagli gialli e l’altra gialla con dettagli rosa). Per dare uno sguardo alla linea Vans X SpongeBob e acquistare i prodotti Vans online vai su urbanjunglestore.com, shop streetwear che vanta una vasta selezione dei migliori brand.

Capsule collection firmata da Sandy Liang

Il 4 giugno 2021 è stata lanciata anche la capsule collection di Sandy Liang, designer di New York che ha reinterpretato gli elementi iconici di SpongeBob. Rispetto all’altra linea quella di Sandy Liang è caratterizzata da elementi grafici meno eccentrici e colorazioni più neutre. D’altronde non poteva essere diversamente, Liang crea abiti, gioielli ed accessori prêt-à-porter. La capsule collection si compone di:

una t-shirt in tinta unita con SpongeBob e Co. stampata sul davanti

in tinta unita con SpongeBob e Co. stampata sul davanti una felpa con cappuccio con la medesima grafica

con cappuccio con la medesima grafica un bucket hat ispirato a Patrick Stella

ispirato a Patrick Stella due modelli di sneakers con colletto alto

Design essenziale? Ecco le sneakers Vans su cui puntare

Se per i tuoi outfit prediligi uno stile più semplice ed essenziale, Vans ha tantissime opzioni che soddisfano le tue esigenze. Puoi scegliere la linea basica di t-shirt, felpe ed altri capi d’abbigliamento. Tinta unita e logo stampato o ricamato, un design essenziale che ti consente di creare facilmente tantissimi abbinamenti.

Per quanto concerne le sneakers, l’idea vincente è puntare sui modelli iconici di Vans come le Old Skool in tessuto con colletto basso o le Vans Classic sempre con profilo basso e senza lacci (slip-on). Entrambi i modelli sono disponibili su Urban Jungle in diversi colori e presentano una tomaia in robusta tela e suola in gomma.