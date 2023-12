Tenta di uccidere la moglie prendendola a martellata e poi si suicida: il protagonista della terribile vicenda che si è consumata a Varedo, in provincia di Monza, è un uomo di 85 anni. L’anziano, che si è tolto la vita cospargendosi di benzina e dandosi fuoco, pare soffrisse da tempo di depressione.

Varedo (Monza), tenta di uccidere la moglie a martellate e si suicida

Al momento, non è ancora noto il movente della brutale aggressione che è culminata con la morte dell’85enne, identificato come Luciano Rugen. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la moglie dell’uomo, una donna di 79 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata aggredita e colpita più volte alla testa con un martello dal coniuge.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine che stanno indagando sul caso, la coppia si trovava nella sua abitazione di via Celotti, nella periferia nord di Varedo. Poco dopo l’orario di pranzo, l’85enne ha afferrato un martello e ha colpito la moglie alla testa. È possibile che l’aggressione sia scaturita a seguito di una lite. Non si esclude, tuttavia, che l’attacco possa essere dipeso da una reazione spropositata di Rugen a un commento banale a causa della sindrome depressiva di cui soffriva.

L’arrivo di soccorsi e forze dell’ordine

Dopo aver tentato di uccidere la moglie, l’anziano ha preso una tanica di benzina, è uscito dal condominio e ha raggiunto il giardino di fronte. A questo punto, si è cosparso di liquido e si è dato fuoco.

A dare l’allarme è stato un dipendente di un’azienda il cui stabilimento confina con lo spazio verde in cui si era recato Rugen. Sul posto, quindi, si sono prontamente recati i soccorritori, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le forze dell’ordine sono entrate nella casa del pensionato e hanno trovato la moglie ferita e agonizzante.

I coniugi sono stati entrambi soccorsi e portati in ospedale. L’85enne è stato indirizzato al centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano mentre la 79enne è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di neuro rianimazione del San Gerardo di Monza. L’uomo si è spento intorno alle 18:00 di giovedì 7 dicembre a causa della gravità del suo quadro clinico.