Incidente tra auto e moto in provincia di Varese: ferito un 18enne

Incidente tra auto e moto in provincia di Varese: ferito un 18enne

È stata una notte particolarmente critica in provincia di Varese, dove sono avvenuti due diversi incidenti che hanno visto coinvolte auto e moto, a distanza di poche ore. Un 18enne è rimasto ferito in Sant’Ambrogio (Varese), mentre altri due giovani sono stati soccorsi da un’ambulanza a Samarate.

Varese, scontro tra auto e moto: ferito un ragazzo 18enne

Il primo incidente stradale è avvenuto a Varese nel quartiere Sant’Ambrogio, quando da poco erano passate le ore 22. Un 18enne aveva appena superato il Sacro Monte, quando si è scontrato contro un’automobile. Il giovane è stato sbalzato al suolo e si è ferito, riportando escoriazioni in diverse parti del corpo. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, insieme ai medici del 118 che con un’ambulanza hanno portato il ragazzo al pronto soccorso del Circolo in codice giallo.

L’incidente di Samarate: feriti due giovanissimi

E proprio negli stessi minuti, in una dinamica del tutto simile, un altro incidente stradale stava avvenendo nel comune di Samarate, a brevissima distanza da Varese. Anche qui si è trattato di uno scontro auto-moto, avvenuto in via Nino Locarno. Feriti sia il ragazzo di 18 anni e la ragazza di 19 che erano sulla moto, sia la donna 56enne che era a bordo dell’auto. Tutti e tre sono stati portati al pronto soccorso degli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate.