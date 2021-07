Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Medicina Preventiva e consigliere del ministro della Salute, ha lanciato un allarme sui vaccini.

Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Medicina Preventiva e consigliere del ministro della Salute, ha lanciato un allarme sui vaccini. La variante Delta contagia anche le persone vaccinate, per questo bisogna andare avanti con test e tracciamento.

Variante Delta: l’allarme di Ricciardi

La variante Delta contagia ufficialmente anche coloro che hanno effettuato due dosi di vaccino anti-Covid, anche se fortuantamente previene le conseguenze più gravi. “Il green pass rilasciato dopo una sola dose di vaccino deve essere abolito” ha dichiarato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. “Il Green Pass deve essere rilsciato solo dopo le due dosi, ma su questo ormai c’è un accordo di tutti. So che il Governo sta andando in questa direzione” ha spiegato il professore, intervenendo ad Agorà Estate, su Rai3.

“La variante Delta buca perfino il doppio ciclo vaccinale nel senso che conferisce una certa protezione contro la malattia grave e l’ospedalizzazione ma purtroppo nel 30-35% dei casi determina infezione anche nei soggetti che hanno fatto la seconda dose di vaccino, figuriamoci una sola” ha aggiunto l’esperto, lanciando questo allarme.

Variante Delta, Ricciardi: “Green pass alla francese strategia adeguata”

L’ipotesi di adottare anche in Italia il modello del Green Pass esteso, come sta accadendo in Francia, è approvata da Walter Ricciardi.

“È assolutamente giusto portare questo modello in Italia. Bisogna fronteggiare questa quarta ondata, che è minacciosa” ha dichiarato il consigliere del ministro Speranza. “Noi dobbiamo scegliere in base alle varianti che emergono, la variante Delta è una variante straordinariamente contagiosa e quindi c’è la necessità di prendere le misure più adeguata. Quella della Francia è una strategia adeguata” ha spiegato Ricciardi, favorevole ad un eventuale Green Pass esteso come quello stabilito da Macron. “Oggi con la variante delta anche se sei vaccinato puoi essere infetto quindi bisogna proseguire con test e tracciamento anche per i vaccinati.

Dobbiamo adattarci alle varianti, il vantaggio dei vaccinati è quello di non contrarre la malattia grave, ma testare e tracciare è fondamentale” ha aggiunto Ricciardi.

Variante Delta: preoccupano anche la Delta Plus e Lambda

“Oggi noi stiamo guardando con grande cautela una variante delta plus in India e una variante lambda isolata in Perù che ci preoccupano molto, quindi vaccinarsi al più presto per evitare l’ospedalizzazione e la malattia ma anche per evitare altre varianti” ha spiegato Walter Ricciardi, che è favorevole all’obbligo di vaccino per gli insegnanti, proprio come è accaduto per il personale sanitario. L’esperto consiglia di vaccinarsi, ma ha anche sottolineato che la variante Delta colpisce anche le persone vaccinate.