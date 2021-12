Variante Omicron, Figliuolo: “Per il vaccino serviranno alcuni mesi, Novavax arriverà a fine gennaio”

Figliuolo ha affermato che il vaccino contro la variante Omicron sarà disponibile tra alcuni mesi mentre Novavax arriverà in Italia a fine gennaio.

Il commissario per l’emergenza Figliuolo si è espresso sull’attuale situazione epidemiologica, sulla campagna di vaccinazione dei bambini, sul nuovo vaccino approvato dall’Ema e sui sieri aggiornati contro la variante Omicron.

Variante Omicron, Figliuolo sul vaccino Novavax e le pillole Pfizer

Intervistato dal Messaggero, ha affermato che in Italia sono state somministrate oltre 107 milioni di dosi con quasi il 90% di over 12 vaccinati o guariti. “Una barriera protettiva robusta che si sta rinforzando ulteriormente grazie alle terze dosi che oggi hanno già raggiunto 16 milioni di persone“, ha aggiunto. Per quanto riguarda un eventuale richiamo anche per i bambini, ha affermato che è ancora troppo presto per fare previsioni.

Figliuolo ha poi commentato l’arrivo delle pillole Pfizer anti Covid e del vaccino Novavax.

La struttura commissariale ha spiegato, ha acquisito un quantitativo di farmaci antivirali orali del tipo Molnupiravir e Paxlovid pari rispettivamente a 50 mila cicli di trattamento e 200 mila cicli di trattamento.

Le prime dosi dei Molnupiravir (Merck), circa 12mila trattamenti, sono già arrivate mentre le prime consegne di Paxlovid (Pfizer) sono attese per febbraiomarzo 2022. Per quanto riguarda Novavax, siero a base proteica indicato per gli over 18, la prima tranche arriverà presumibilmente già alla fine del mese di gennaio.

Variante Omicron, Figliuolo sul vaccino aggiornato

Quanto infine ai vaccini aggiornati contro la variante Omicon, il commissario ha dichiarato che “non sarà disponibile prima di alcuni mesi“. Le principali aziende produttrici dei vaccini stanno già lavorando a prodotti adattati alle varianti e, nel caso si rendessero necessari, esistono i presupposti affinché in ambito Unione Europea verranno acquisiti.