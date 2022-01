La curva epidemiologica sembra in calo: dopo il picco raggiunto negli ultimi giorni, il commissario Figliuolo assicura sull'andamento della pandemia.

La variante Omicron ha comportato un’impennata dei casi di Covid-19 in Italia e non solo. La curva epidemiologica sembra ora in discesa. Lo assicura il generale Francesco Paolo Figliuolo, il quale ha dichiarato: “Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta andando in discesa”.