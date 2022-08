Varsavia, arrestata corriere della droga di 81 anni

Corriere della droga di 81 anni arrestata all'aeroporto di Varsavia: aveva 5 kg di eroina in valigia.

Una donna danese di 81 anni che operava come corriere della droga è stata arestata all’aeroporto Frederic Chopin di Varsavia. Nella sua valigia sono stati scoperti 5 chilogrammi di eroina. L’anziana era in viaggio dall’Africa al Canada. L’accusa nei confronti dell’81enne è di possesso illegale di eroina dal valore di oltre 500mila euro.

L’episodio è stato segnalato dai funzionari polacchi lo scorso 19 agosto.

Arrestata corriere della droga: il controllo in aeroporto

Il bagaglio della donna è stata sottoposta a opportuni controlli da parte dei funzionari doganali dell’aeroporto Frederic Chopin. Costoro nutrivano sospetti nei confronti dell’anziana per il suo itinerario, ma anche per alcuni palesi segni di disagio da parte sua. È stato scoperto che la valigia della donna aveva un falso fondo sotto di cui sono stati rinvenuti cinque chilogrammi di eroina.

La donna ha negato tutto

La portavoce della procura di Varsavia, Aleksandra Skrzyniarz, ha affermato che l’anziana, in viaggio dal Malawi e dal Kenya attraverso Doha e Varsavia, ha negato tutto. Secondo la sua versione la valigia le sarebbe stata regalata dai suoi famigliari, con i regali da portare ai parenti in Canada. L’81enne ora rischia fino a quindici anni di carcere per possesso illegale di sostanze stupefacenti.