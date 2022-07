Vaticano, Elon Musk fa visita a Papa Francesco con quattro dei suoi figli

Il fondatore di Tesla Elon Musk si è recato in Vaticano dove ha incontrato il Pontefice. Presenti anche quattro dei suoi sette figli.

Nelle scorse ore il patron di Tesla e Space X Elon Musk si è recato in Vaticano dove, a Casa Santa Marta, ha incontrato Papa Francesco. L’incontro, stando a quanto si apprende, è stato svolto in forma privata e sarebbe durato circa un’ora.

Presenti anche quattro dei suoi sette figli.

Elon Musk incontra Papa Francesco: di cosa hanno parlato

Sarebbero stati diversi i temi, al centro di questo breve, ma importantissimo incontro, uno su tutti il ruolo cruciale della tecnologia.

Il CEO di Tesla, proprio come il Pontefice ha a cuore il problema del calo delle nascite che sta interessando in special modo i Paesi più avanzati.

Proprio riguardo a ciò Musk aveva fatto un bilancio della situazione italiana. Secondo i dati forniti da ISTAT relativi al 2021 nel nostro Paese sono nati meno di 400 mila bambini. “Se l’andamento continua così, l’Italia non avrà più persone”, aveva dichiarato Musk.

Venice, a site of Great Remembrance pic.twitter.com/GWR3xqsoQW — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2022

“Luoghi di grandi ricordi”

Poco prima Musk aveva condiviso un’immagine, nella quale era stato immortalato a Venezia: “Luogo di grandi ricordi”, aveva scritto. Rimanendo sempre nel contesto veneto Musk avrebbe in progetto di realizzare un cubo sotto vuoto, necessario per dare il via ai lavori del treno a lievitazione magnetica.

Il cubo verrà posto sulla linea Padova-Mestre: “Faremo l’hyperloop e lo sperimenteremo per primi in Veneto e poi anche in un’altra regione che per ora non dico”, sono le parole del ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Giovannini e riportate da Sky Tg24.