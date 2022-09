Vela: Ettorre, 'gran finale Ocean Race a Genova evento che promuove intero settore'

Genova, 23 set. – (Adnkronos) – "Presentare il gran finale della Ocean Race di Genova qui al Salone è una via naturale. Il Salone sta crescendo tanto, è uno dei più importanti al mondo, la manifestazione del giro del mondo credo sia un evento più che solo ligure o genovese, è nazionale e che come Federazione cercheremo di supportare al massimo perché credo sia l'evento per dare ulteriore promozione a questo settore”.

Sono le parole di Francesco Ettorre presidente della Fiv all’Adnkronos parlando al Salone di Genova della tappa finale della regata Ocean Race che si chiuderà nel capoluogo ligure.

“Abbiamo visto i risultati della medaglia olimpica, della Coppa America, del Giro del mondo in solitario e credo che questo sia un grande evento che ci porta ad una stagione prossima molto bella e devo dire che è una emozione sapere che in queste acque tra meno di sei mesi ci sarà questa grande manifestazione.

Quindi l'invito è veramente a tutti di cogliere questa opportunità”’ ha aggiunto Ettorre.

Unico neo la mancanza di una barca italiana a questa regata intorno al mondo. “Credo che dal 2023 si inizi un nuovo percorso, avere già una tappa italiana vuol dire mettere in luce un evento, farne capire la forza e sicuramente sperare per il futuro in una barca italiana”, ha concluso il numero uno della Federvela.