Velivolo biposto si schianta sulla sabbia a Grisolia Lido: nessun ferito

Un ultraleggero biposto è finito sulla spiaggia di Grisolia Lido il 06 aprile 2026: i due occupanti sono usciti illesi e forze dell'ordine e soccorritori hanno messo in sicurezza l'area

Il 06 aprile 2026 un ultraleggero biposto è precipitato sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lido, sul Tirreno cosentino. Secondo i primi rilievi non risultano persone estranee coinvolte: a bordo c’erano due occupanti che sono rimasti illesi. Il velivolo, un P92 Tecnam a tre assi con ala alta, aveva lasciato l’aeroporto di Siracusa e stava dirigendosi verso Grumento Nova (Potenza) quando ha perso quota e ha terminato la corsa sulla battigia.

I soccorsi sul posto

La segnalazione dell’incidente ha attivato rapidamente diverse strutture operative. I primi a intervenire sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, che si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante per evitare ulteriori rischi. Sul luogo sono giunti anche la Capitaneria di Porto, i Carabinieri della Compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118, impegnati rispettivamente nelle verifiche di competenza e negli accertamenti sanitari sugli occupanti. Le operazioni sono state condotte con priorità per la tutela delle persone e per il controllo dell’area costiera.

Ruolo dei Vigili del Fuoco

I vigili hanno eseguito interventi di contenimento e prevenzione: hanno isolato la zona, valutato eventuali rischi di incendio e predisposto gli strumenti per il recupero del velivolo. L’attività di messa in sicurezza ha incluso l’accertamento della stabilità dell’aeromobile, il controllo di eventuali fuoriuscite e la delimitazione della spiaggia per evitare pericoli ai bagnanti. Queste procedure sono fondamentali per consentire alle altre autorità di effettuare i rilievi tecnici in condizioni di sicurezza.

Caratteristiche del velivolo e il volo

Il mezzo coinvolto è un P92 Tecnam, un tipo diffuso nel volo da diporto leggero. Per chiarire, con il termine ultraleggero si intende un velivolo leggero per uso sportivo e ricreativo, caratterizzato da limiti di massa e prestazioni diversi dagli aeromobili di linea. Il P92 è un biposto ad ala alta, noto per la facilità di pilotaggio e per l’uso ricorrente in attività di addestramento e di volo a corto raggio. In questo caso il piano di volo prevedeva la partenza da Siracusa e l’arrivo a Grumento Nova.

Rotta e dinamica iniziale

Dai rilievi preliminari emerge che il velivolo stava percorrendo una rotta verso l’entroterra quando ha effettuato un atterraggio d’emergenza sulla spiaggia. I testimoni descrivono una discesa non traumaticamente violenta e il successivo arresto sulla sabbia, circostanza che ha contribuito alla protezione degli occupanti. Tuttavia, la dinamica completa dell’evento resta da definire con precisione: è compito degli investigatori ricostruire eventuali anomalie tecniche, condizioni meteo o decisioni operative che abbiano portato al contatto con la battigia.

Accertamenti e possibili cause

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente. Tra le attività previste ci sono l’ispezione tecnica del velivolo, l’analisi dei registri di manutenzione, l’interrogatorio dei piloti e la valutazione delle condizioni meteorologiche al momento dell’evento. Termini come accertamenti e indagine tecnica indicano procedure formali che mirano a stabilire se la responsabilità sia attribuibile a fattori meccanici, umani o ambientali. Al momento non sono state rese note conclusioni definitive.

La vicenda richiama l’attenzione sull’importanza della formazione, della manutenzione e delle verifiche pre-volo per i mezzi leggeri. Nonostante l’esito positivo in termini di incolumità delle persone coinvolte, l’episodio alza il livello di attenzione sul trasporto aereo sportivo lungo le coste e sulla necessità di protocolli chiari per gli atterraggi d’emergenza. Le autorità competenti comunicheranno gli sviluppi non appena gli accertamenti saranno conclusi.