Vene varicose: come si curano naturalmente

Le vene varicose possono essere davvero dolorose, ma la migliore crema in commercio aiuta a curarle e trattarle in modo naturale.

Può capitare che, dopo essere stati a lungo in piedi, di avere le gambe stanche e doloranti. In molte persone, a causa di un lavoro del genere, possono formarsi le vene varicose, una patologia che si può trattare con le migliori soluzioni a base naturale. Vediamo quali rimedi adottare e i migliori per ovviare al dolore che comporta.

Vene varicose

Note anche con il nome di varici, sono un disturbo della dilatazione della vena che a occhio nudo è tortuosa e visibile. Le vene varicose solitamente colpiscono il sesso femminile e sono maggiormente colpite quelle degli arti inferiori. A differenza di quanto si crede, non sono soltanto un problema estetico, ma anche una vera e propria patologia che riguarda il sistema circolatorio e la circolazione sanguigna.

Sono molto dolorose e in alcuni casi possono portare a gravi problemi di salute sviluppando anche delle patologie a livello circolatorio. Si tratta di vene che tendono a ingrossarsi e apparire gonfie manifestandosi soprattutto sulle gambe e i piedi. Possono avere un colore che tende al blu oppure al viola scuro e con dei cordoni che hanno un andamento tortuoso.

Durante la stagione estiva, complice anche il caldo e le alte temperature, i disturbi tendono a peggiorare aumentando il dolore. Per prevenire questa situazione e combattere le vene varicose, una buona prevenzione è la migliore cura. Per questo si consiglia di tenere sotto controllo il peso corporeo e anche di praticare sport, cercando di condurre una vita che sia il più possibile dinamica e meno sedentaria.

No ai tacchi alti e si consiglia di non stare seduti o in piedi per troppo tempo in quanto le gambe possono essere gonfie e le vene varicose insorgere. Inoltre, per trattarle ci sono alcuni rimedi a base naturale come Varicolift, una crema che aiuta a sopportare e alleviare il dolore e non avere più problemi dovuti alle vene varicose.

Vene varicose: cause

Oltre ai rimedi e soluzioni naturali per trattarle nel modo migliore, è bene considerare anche le cause per cui si manifestano le vene varicose onde evitare di soffrire troppo per questa patologia. Sono diversi i fattori di rischio che tendono a incidere su questo disturbo. In primis, la familiarità, quindi la genetica. Vi sono anche altre cause, quali la vita sedentaria. Condurre una vita poco dinamica con un lavoro che porta a stare seduti o in piedi per diverse ore porta ad avere le vene varicose.

Il sovrappeso e l’obesità sono alcuni dei maggiori fattori di rischio. Per questa ragione, è molto importante cercare di tenere sotto controllo il proprio peso corporeo, oltre ad apportare delle modifiche nelle proprie abitudini alimentari consumando determinati alimenti ricchi di fibre e antiossidanti.

L’età è un’altra delle possibili cause dal momento che, con il passare degli anni, le vene tendono a essere meno elastiche e le valvole a indebolirsi. Durante la gravidanza, alcune donne possono andare incontro a un problema di vene varicose. I cambiamenti ormonali, quindi gli estrogeni, giocano un ruolo importante. Le varici tendo a migliorare dopo il primo anno dal parto.

Possono provocare dei fastidi e dare origine ad alcuni sintomi che è bene non sottovalutare. La pesantezza e il gonfiore alle gambe, il bruciore, il formicolio, i crampi notturni sono tutti segnali che sarebbe meglio non sottovalutare e tenere in considerazione onde evitare che la situazione peggiori.

Vene varicose: miglior rimedio

Per trattare nel modo migliore il problema delle vene varicose e alleviare il dolore che comportano, la soluzione, raccomandata da tantissimi esperti e consumatori, è Varicolift, una crema 100% nautrale che aiuta a lenire e contrastare questo disturbo. Una crema a base naturale che dona elasticità ai tessuti in modo da ridurre le vene varicose e di conseguenza il dolore.

Un flacone con tappo dosatore, quindi facile da usare che evita gli sprechi del prodotto. Un formato che è possibile portare con sé anche in vacanza in modo da non doversi preoccupare di questo problema e cercare di contrastarlo. Un prodotto made in Italy che assicura ottimi risultati sin dalle prime applicazioni permettendo alle vene di migliorare il loro stato e di diminuire il dolore. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone dei seguenti ingredienti a base naturale, quali:

Arnica montana: si usa da tantissimo per i problemi circolatori grazie alla sua azione antinfiammatoria e antibatterica e agisce anche contro le lesioni muscolari

si usa da tantissimo per i problemi circolatori grazie alla sua azione antinfiammatoria e antibatterica e agisce anche contro le lesioni muscolari Centella: ha effetti positivi e benefici sui tessuti connettivi migliorando la circolazione sanguigna

ha effetti positivi e benefici sui tessuti connettivi migliorando la circolazione sanguigna Escina: ha una azione antinfiammatoria e favorisce un rapido recupero

ha una azione antinfiammatoria e favorisce un rapido recupero Olio di oliva: emolliente e potenzia gli effetti degli altri ingredienti.

Molto facile da usare perché basta applicarlo sulla pelle asciutta e umida, massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.

Per ordinare Varicolift, essendo originale ed esclusivo, non è possibile ordinarlo nei negozi fisici o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto. L’utente deve compilare il modulo con i suoi dati personali e inviare l’ordine. La crema è in promozione al costo di 49€ invece di 82, ma ci sono anche altre offerte di cui approfittare con la spedizione gratis. Il pagamento è con Paypal, la carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.

