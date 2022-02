Venezia, trova marito morto in garage: deceduto forse per cause naturali

La donna ha trovato il marito morto in garage, l'uomo lascia la moglie e una figlia: è accaduto a Concordia Sagittaria.

Una donna non riusciva a trovare suo marito, lo aveva cercato per casa senza successo. Una volta giunta in garage, la poverina ha fatto una tremenda scoperta: l’uomo, 50 anni, era accasciato a terra privo di sensi. È stato avvertito il 118, ma gli operatori giunti sul posto hanno constatato che l’uomo fosse morto.

È accaduto a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. La vittima risponde al nome di Denis Bellotto.

Trova marito morto in garage: la moglie non lo aveva visto rientrare in casa

Denis Bellotto lavorava presso un’azienda artigiana. Lo scorso 7 febbraio aveva deciso di dedicarsi ad alcune attività in garage, approfittando del riposo settimanale. La moglie lo attendeva, ma non lo ha visto rientrare in casa. È andata quindi a cercarlo in garage.

La donna ha trovato il 50enne a terra, senza sensi. È stato quindi contattato il 118. Tuttavia, una volta giunti sul posto, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Denis.

Come è morto Denis Bellotto?

Un primo esame esterno sembra escludere violenze sul corpo di Denis Bellotto. L’uomo potrebbe essere deceduto per cause naturali. Un’intera comunità sconvolta per la dipartita del 50enne, che lascia la moglie e una figlia.

Si attendono aggiornamenti sul caso.