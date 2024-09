Ventidue individui sono sotto indagine a Foggia dopo che i medici sono stati attaccati, tutti in seguito al decesso di una giovane donna.

Vent'individui del Policlinico Riunito di Foggia, tra cui medici e infermieri, sono indagati per omicidio colposo in relazione alla morte della 23enne Natasha Pugliese. Natasha è morta il 4 settembre a causa di complicazioni in seguito a un incidente stradale avvenuto nel giugno precedente. La sua morte ha provocato l'ira dei suoi parenti che hanno assalito il personale ospedaliero.