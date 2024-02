Non è ancora stare resa nota l'identità dell'uomo trovato ucciso a coltellate in una casa di Vercelli

Dramma nella periferia di Vercelli, in Piemonte, dove un uomo di 60 anni è stato ritrovato morto dalle autorità con delle ferite di arma da taglio sul corpo. Il cadavere si trovava in un appartamento di una palazzina: si indaga sull’accaduto.

Vercelli, 60enne ucciso a coltellate: l’accaduto

Sono iniziate le indagini sullo strano caso di Vercelli. Un uomo di 60 anni è stato ritrovato morto ieri sera in un alloggio delle case popolari alla periferia della città, in un appartamento che sembra sia abitato da una donna sola. Il corpo della vittima riportava numerosi segni di ferite da arma da taglio: il coltello con cui il 60enne sarebbe stato colpito non è però ancora stato rinvenuto. I medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo, si sono limitati a dichiararne l’avvenuto decesso.

Vercelli, 60enne ucciso a coltellate: le indagini

I carabinieri si sono recati in corso XXI Aprile e hanno iniziato le indagini sul caso raccogliendo le prime testimonianze da parte dei vicini di casa della proprietaria dell’appartamento. Per il momento, si mantiene assoluti riserbo sull’identità della vittima.