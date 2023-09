Ospite di Verissimo, Sonia Bruganelli è tornata a parlare della separazione da Paolo Bonolis e ha svelato il motivo per cui, in un primo momento, ha smentito la notizia. Non solo, l’ex opinionista del GF Vip ha candidamente ammesso di essere ancora innamorata del conduttore.

Sonia Bruganelli: perché ha smentito la separazione da Bonolis?

Sonia Bruganelli, ospite della prima puntata della stagione di Verissimo, ha parlato della separazione da Paolo Bonolis. L’ex opinionista del GF Vip ha voluto svelare il motivo per cui lui e l’ex marito, in un primo momento, hanno voluto smentire la notizia del loro addio. A quanto pare, l’hanno fatto per rispetto della famiglia.

Le parole di Sonia Bruganelli

La Bruganelli ha raccontato che quando Dagospia ha lanciato la notizia della separazione, lei e Bonolis erano alle Maldive proprio per parlare della faccenda. Ha dichiarato:

“Nel video abbiamo smentito perché volevamo parlare tra noi, mandare a scuola i miei figli e con le nostre madri che ormai sono sole il giorno dopo che la notizia della separazione era uscita non ci sembrava il caso. (…) Lo abbiamo detto perché era una mia necessità di essere sincera, di chiarire con lui e di dire alle persone che avevano scritto e detto: ‘lo decido io’”.

Sonia Bruganelli ama ancora Paolo Bonolis

Sonia e Paolo hanno smentito la notizia della separazione per tutelare le rispettive madri e i figli. A distanza di qualche mese dall’addio, ci sono possibilità per un ritorno di fiamma? Nulla è escluso. La Bruganelli ha ammesso: