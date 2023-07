Sonia Bruganelli ha messo a tacere le voci che la volevano impegnata con un altro uomo dopo il suo addio a Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli: i gossip

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli è finita al centro del gossip a causa di una sua presunta liaison con un uomo con cui sarebbe stata avvistata a Formentera. Sulla questione è intervenuta la stessa conduttrice che, ironicamente, ha precisato che l’uomo in questione non fosse altro che il suo ex marito Paolo Bonolis. I due hanno deciso di restare in buoni rapporti nonostante di recente abbiano ammesso di essersi detti addio.

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”, aveva spiegato la stessa conduttrice in seguito al suo addio al volto tv. In tanti sono rimasti sorpresi nell’apprendere della loro separazione visto che, poco tempo prima, i due avevano smentito la notizia.