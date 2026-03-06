Sabato 7 e domenica 8 marzo a Verissimo: musica, sport e storie commoventi protagonisti nello studio di Silvia Toffanin.

Il weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo, Verissimo su Canale 5 porta sullo schermo storie di sport, musica, spettacolo e cronaca. Tra interviste esclusive, emozioni sanremesi e racconti toccanti di vite segnate dal dolore, Silvia Toffanin guida il pubblico in un viaggio tra successi, passioni e testimonianze commoventi. Ecco tutti gli ospiti protagonisti.

Sabato di sport, musica e spettacolo a Verissimo

Il weekend del 7 e 8 marzo, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, propone un mix di interviste esclusive e racconti emozionanti. Sabato 7 marzo alle 16:30, il programma ospiterà la coppia di pattinatori azzurri Sara Conti e Niccolò Macii, che ripercorreranno la loro carriera sportiva e i momenti più significativi della vita privata sul ghiaccio. In scaletta anche l’intervista ritratto di Paolo Del Debbio, il debutto in coppia per Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti, e la nuova fase di vita raccontata da Manuela Arcuri. A chiudere la puntata sarà il cantautore Michele Bravi, con la sua eleganza e sensibilità artistica.

Domenica tra emozioni, successi sportivi e storie toccanti a Verissimo

Domenica 8 marzo alle 15:30, il palco di Verissimo accoglierà l’energia di Ditonellapiaga, fresca del terzo posto al Festival di Sanremo, e le emozioni di Serena Brancale, pronta a condividere le esperienze vissute alla kermesse. Lo spazio sportivo sarà dedicato alla straordinaria Arianna Fontana, diventata l’atleta italiana più medagliata della storia dei Giochi olimpici grazie agli ultimi trionfi nello short track a Milano Cortina 2026. Tra gli ospiti del mondo dello spettacolo figurano Gabriel Garko e Paola Caruso, che racconteranno le novità della loro vita. La trasmissione accenderà inoltre i riflettori su storie drammatiche e commoventi: Fabrizio e Angela, genitori di Davide Borgione, parleranno della perdita del figlio diciannovenne, mentre Cristina, Mariangela e Raimondo, figli di Gaetano Russo, racconteranno l’omicidio del loro padre, panettiere di Sarno.