Deputato per 4 legislature, sottosegretario per Cossiga e Andreotti: la vita politica di Enzo Erminero

È morto a 92 anni Enzo Erminero, ex sindaco di Verona e tre volte sottosegretario per i governi Cossiga e Andreotti.

La morte di Enzo Erminero

L’ex sindaco si è spento nella sua casa di Verona. Nonostante l’età, l’uomo era ancora molto attivo nella politica cittadina. Ancora infatti militava tra le fila dei democratici: proprio lui era stato uno dei fondatori del partito.

Lo ricorda così il PD del capoluogo veneto: “Enzo era campionissimo di preferenze, ma il consenso elettorale per lui, come per la tradizione politica di cui era esponente, non è mai stato prima di tutto successo personale, ma progetto collettivo da trasformare in azione per la costruzione di una società migliore.”

Chi era Enzo Erminero

Enzo Erminero è stato deputato per quatto legislature, dal 1968 al 1983. Storico esponente della Democrazia Cristiana, ha ricoperto per tre volte l’incarico di sottosegretario alle Finanze e al Tesoro per i governi Andreotti e Cossiga.

Poi, per un breve periodo, Erminero è stato sindaco di Verona, prima che il Comune venisse commissariato: dal 24 aprile al 30 novembre 1993.

Infine, è stato anche presidente della Confcommercio della città.