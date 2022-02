Verona, spray al peperoncino a scuola: 13 intossicati

In una scuola di estetica e acconciatura a Verona è stato spruzzato uno spray al peperoncino. 13 persone sono rimaste intossicate.

Verona, spray al peperoncino a scuola

Momenti di grande tensione e paura in una scuola di estetica e acconciatura di Verona.

Non si conosce ancora perfettamente la dinamica, ma qualcuno ha improvvisamente spruzzato dello spray al peperoncino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con 6 ambulanze, gli agenti con le volanti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

Almeno 13 persone intossicate: una è grave

Uno studente si trova in gravi condizioni ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Ci sono altri due studenti in codice giallo, mentre gli altri 10 sono stati curati per sintomi più lievi.