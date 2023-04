Verona, trovata morta coppia di anziani: scomparso il figlio 55enne

Nel quartiere veronese di Borgo Roma è stato fatto nel tardo pomeriggio di martedì 25 aprile un drammatico ritrovamento. Una coppia di anziani, marito e moglie, sono stati trovati morti nella loro abitazione. Stando a quanto riporta la testata locale “L’Arena” si tratta di un duplice omicidio: i due sono stati uccisi a colpi di arma da taglio. È scomparso nel frattempo il figlio di 55 anni della coppia.

Verona, trovata morta coppia di anziani: i contorni della vicenda

Nonostante la scoperta dei due coniugi risalga a queste ultime ore, secondo prime informazioni, l’omicidio potrebbe risalire alla serata di lunedì 24 aprile. Sul luogo del delitto sono giunti gli uomini della Polizia con gli investigatori della Squadra mobili e i tecnici della Scientifica che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito. Non è chiara la dinamica della vicenda. Sulle indagini è stato mantenuto il massimo della riservatezza. Il principale indiziato rimarrebbe, almeno per ora il figlio che avrebbe fatto perdere le sue tracce.

Nessuna pista è stata esclusa

Allo stato attuale nessuna pista apparirebbe da escludere anche se da testimonianze raccolte dagli agenti emerge che potrebbe non essere percorribile l’ipotesi dell’omicidio-suicidio e dunque che uno dei coniugi possa aver ucciso l’altro per poi togliersi la vita. Per poter avere ulteriori elementi, sarà necessario attendere ulteriori sviluppi.