Veronica Ruggeri e Vito: nuova relazione e il sogno di diventare mamma

Nella vita privata di Veronica Ruggeri è arrivata una svolta che lei stessa ha scelto di raccontare in televisione: dopo la separazione dal collega, la giornalista e inviata de Le Iene ha confermato di avere una relazione stabile con un uomo che lavora nel mondo della musica. L’annuncio è stato fatto ospite di Verissimo, dove la conduttrice Silvia Toffanin le ha dato spazio per spiegare come è nata questa storia e quali sono le speranze che la coppia coltiva insieme.

Il sentimento, ha spiegato Veronica, si è sviluppato in modo graduale ma deciso: quello che era un riavvicinamento dopo anni è diventato oggi una relazione seria, definita da lei stessa come una «bella storia». Nelle sue parole emerge la volontà di guardare avanti, anche con un pensiero rivolto alla possibilità di maternità, segno che il legame con il suo compagno ha assunto una dimensione di concretezza e progetto comune.

Chi è il nuovo compagno e come è nata la relazione

Il fidanzato si chiama Vito, identificato dai media come Vito Dell’Erba, membro del duo musicale Viito, e viene descritto da Veronica come un cantautore. I due si erano conosciuti già nel 2026: il primo approccio fu informale e quasi cinematografico, ma a quel tempo Veronica era impegnata in un’altra relazione. Dopo anni, quando entrambi erano liberi, è avvenuto un riavvicinamento che ha cambiato le carte in tavola. Lei ha raccontato che un semplice messaggio su quale balsamo usare ha riaperto un percorso che oggi li tiene uniti da circa un anno e mezzo.

Dall’incontro iniziale al nuovo capitolo

L’aneddoto dell’incontro — ricordato con ironia da Veronica — sottolinea come a volte i dettagli più banali possano diventare segnali importanti: da una domanda sul prodotto per capelli a un’amicizia che si trasforma in amore. La cronologia è chiara: conoscenza nel 2026, fine della precedente relazione, messaggio di riavvio e quindi l’inizio ufficiale della storia alla fine del 2026, quando i due hanno deciso di darsi una possibilità più concreta e visibile anche fuori dal giro professionale.

Il desiderio di maternità e il progetto di coppia

Durante l’intervista a Verissimo Veronica ha ammesso di pensare alla maternità con sincerità: il desiderio di diventare mamma è oggi presente nei suoi pensieri e trova eco nel modo in cui descrive il rapporto con Vito. Ha spiegato che vorrebbe costruire una famiglia simile a quella in cui è cresciuta, facendo capire che per lei il tema non è solo emotivo ma anche legato a valori e modelli familiari. Le parole della iena rivelano un approccio sereno e riflessivo verso il futuro, dove il supporto reciproco tra i partner è considerato fondamentale.

Il passato con Nicolò De Devitiis e i rapporti attuali

Prima di questa nuova storia, Veronica è stata per anni legata a Nicolò De Devitiis, con cui ha condiviso anche il lavoro a Le Iene. La separazione è stata definita da lei come una conclusione necessaria di una fase: «doveva andare così», ha riassunto, specificando che la fine non è stata causata da divergenze sul tema dei figli ma piuttosto da un percorso che non funzionava più. Il rapporto tra gli ex è oggi civile, anche se i dettagli della loro interazione professionale continuano a suscitare curiosità nel pubblico e nei colleghi.

Cosa succede intorno alla coppia

Nel frattempo, anche Nicolò ha ripreso la sua vita privata: è noto che da circa un anno sia legato a Luciana Montò, una figura attiva nel mondo del design e degli showroom. La presenza di nuove relazioni da entrambe le parti ha stemperato tensioni e alimentato una narrativa pubblica fatta di rispetto reciproco e movimenti privati che si intrecciano con i riflettori del gossip. Veronica, tuttavia, ha preferito sottolineare il valore del presente e la stabilità con il suo attuale compagno.

Conclusione: tra vita privata e progetti futuri

La storia tra Veronica Ruggeri e Vito Dell’Erba si presenta oggi come un legame maturo, fondato su reciproco sostegno e su un progetto condiviso. Dalle prime battute nel 2026 al riavvicinamento avvenuto alla fine del 2026, fino alla conferma data a Verissimo, la vicenda mostra come il tempo e le seconde possibilità possano dare forma a nuovi inizi. Veronica guarda al futuro con speranza, parlando apertamente del desiderio di costruire una famiglia e di proseguire la sua carriera con accanto una persona che la supporta nelle scelte personali e professionali.