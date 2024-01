La conferenza Italia-Africa, primo appuntamento internazionale in Italia dall’avvio della presidenza del G7, è l’occasione per il governo Meloni di presentare il Piano Mattei

Roma è sede del Vertice internazionale “Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune”, il primo a coinvolgere capi di Stato anziché ministri.

Vertice Italia-Africa: l’evento e la presentazione del Piano Mattei

La presidente del Consiglio Meloni guida l’evento con la partecipazione di leader africani, vertici dell’UE, dell’UA e di organizzazioni internazionali. Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza delle relazioni Africa-Europa durante una cena al Quirinale, Meloni, aprendo il vertice, evidenzia l’impegno dell’Italia nel conferire all’Africa un posto d’onore nell’agenda della presidenza italiana del G7, lanciando il Piano Mattei. Quest’ultimo, con un budget di 5,5 miliardi di euro, si focalizza su istruzione, formazione, salute, agricoltura, acqua ed energia, con progetti pilota in diverse nazioni africane. Il vertice mira a promuovere una collaborazione equa, superando gli approcci predatori o caritatevoli.

Vertice Italia-Africa: il Piano Mattei cosa prevede

I lavori affrontano temi come infrastrutture, energia, sanità, alimentazione, cultura, formazione e migrazioni, il Piano Mattei prevede partenariati per investimenti in Africa in cambio di approvvigionamento energetico e gestione dei flussi migratori. Meloni annuncia che il piano può contare su 5,5 miliardi di euro da fondi per il clima e cooperazione allo sviluppo. L’obiettivo è costruire una cooperazione basata sulla condivisione, ascoltando le esigenze africane e generando sviluppo socioeconomico sul territorio. La mancanza di un rappresentante della Nigeria tra i partecipanti è notevole.