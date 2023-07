Il vertice Nato di Vinlius si è concluso con una nuova grande apertura verso il possibile prossimo ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza. Il presidente Volodymyr Zelensky è soddisfatto, anche se riafferma quelli che per lui sono punti imprescindibili dell’accordo, mentre dalla Russia rispondono infastiditi.

Vertice Nato, la Russia reagisce: “Risponderemo alle vostre minacce”

“La Russia risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione alle sfide e alle minacce alla sua sicurezza e i suoi interessi, scaturiti dal vertice della Nato di Vilnius, i cui risultati dimostrano che l’Alleanza Atlantica è tornata agli schemi della Guerra Fredda” – dichiara senza mezzi termini il ministro degli Esteri del Cremlino Sergey Lavrov in una nota ufficiale. Il braccio destro di Vladimir Putin poi prosegue e ribadisce nuovamente la posizione del suo Paese: “Loro si sono impegnati a continuare a fornire sempre più armi a lungo raggio a Kiev per prolungare il conflitto. La Federazione russa, dunque, continuerà a rafforzare il sistema di difesa e l’organizzazione militare del Paese in risposta alle minacce della Nato.”

La rabbia della Russia: la battaglia agli Stati ostili

Intervistato dal giornale online ‘Lenta.ru‘, il ministro Lavrov è entrato ancor di più nel dettaglio sulla questione, facendo riferimento al comportamento degli Stati occidentali nei confronti della Russia dopo l’inizio della guerra in Ucraina. “Dopo il lancio dell’operazione militare speciale, gli Stati Uniti e altri Paesi della Nato e dell’Ue hanno intensificato fortemente la guerra ibrida contro la Russia lanciata nel 2014“ – ha detto Lavrov – “I passi aggressivi di questi Stati ostili creano una minaccia esistenziale per la Russia. Su questo non c’è dubbio.”