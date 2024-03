Giorgia Meloni è attesa oggi a Bruxelles per il vertice Ue: tema caldo è ancora una volta la guerra in Ucraina

Dopo i dibattiti in Italia alla Camera e al Senato degli scorsi giorni, dove era stato anticipato qualcosa, Giorgia Meloni è attesa oggi a Bruxelles per il Consiglio Europeo insieme ai vertici dei 27 Stati membri. Tema caldo dell’incontro, che si terrà come di consueto nella capitale belga, sarà ancora una volta la guerra in Ucraina.

Consiglio europeo a Bruxelles: oggi l’incontro tra i 27 Stati

“Le ambizioni di Putin non si fermano all’Ucraina” – è questa la frase che racchiude il pensiero di Ursula Von der Leyen sulle probabili mire espansionistiche del leader del Cremlino. Il presidente della Commissione europea presenta così il Consiglio Europeo che andrà in scena nella giornata di oggi a Bruxelles, dove i vertici politici dei 27 Stati membri avranno l’occasione di confrontarsi sulla linea comune da seguire soprattutto nei confronti della Russia, ancora impegnata nella sanguinosa guerra in Ucraina.

Consiglio europeo a Bruxelles: due punti chiave

L’Unione europea, in questo caso, sta facendo fronte comune su un punto fondamentale: quello riferito alle sanzioni contro persone e entità ritenute responsabili della morte di Alexei Navalny. Dall’altra parte, però, si sarebbero creati due schieramenti contrapposti in tema di difesa dell’Ucraina. Lo scontro verte in particolare sulla possibilità di fare debito comune per sostenere gli investimenti verso Kiev.