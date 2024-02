Vertice Ue, vittoria per l'Ucraina: trovato accordo per nuovi fondi

Il vertice dell’Unione europea che si è tenuto oggi a Bruxelles ha ricevuto una certa attenzione soprattutto per uno degli argomenti toccati, ovvero lo stanziamento di nuovi fondi per l’Ucraina. Via libera che nei giorni scorsi era però stato messo in discussione dal premier ungherese Orban. Ma, a quanto pare, alla fine i 27 leader hanno trovato un accordo, perché hanno confermato ufficialmente l’arrivo di nuovi aiuti all’Ucraina.

Vertice Ue, Charles Michel annuncia: “trovato un accordo”

Non era scontato il risultato del vertice dell’Unione europea che si è tenuto oggi a Bruxelles, dubbi che sono stati seminati dalle recenti dichiarazioni di Viktor Orban. Per diversi mesi l’Ungheria aveva fatto di tutto per bloccare i nuovi fondi per l’Ucraina poi è seguita una sorta di proposta di distensione, il governo avrebbe cambiato idea solo ad una condizione: la possibilità di approvare all’unanimità anche il bilancio annuale, non solo l’Mff.

Richiesta rigettata dagli altri leader e che non faceva ben sperare per la giornata di oggi. Ma, a quanto pare, le due parti sono riuscite in qualche modo a venirsi incontro perché, come annunciato poco fa dal presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, i 27 leader hanno trovato un accordo sugli aiuti per l’Ucraina.

Con questo via libera adesso verranno stanziati ben 50 miliardi di euro composti da 33 miliardi di prestiti e 17 di sovvenzioni a fondo perduto.

Vertice Ue: Meloni incontra Orban

Un vertice che ha avuto un certo seguito nel nostro paese anche per il recente caso di Ilaria Salis. A quanto pare la premier Giorgia Meloni ha colto l’occasione per incontrare Viktor Orban e parlare della questione. Ed il premier ungherese, parlando con i cronisti dopo il suddetto colloquio, ha avuto modo di sottolineare che ha condiviso con il Presidente del Consiglio i dettagli sul trattamento di Ilaria.

Ha poi aggiunto che farà il possibile per far ottenere alla donna un equo trattamento smentendo poi le voci sul suo isolamento spiegando che in realtà ha potuto fare delle telefonate e non è mai stata allontanata dal mondo esterno.