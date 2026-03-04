Vertice urgente a Palazzo Chigi e comunicazioni alle Camere: cosa dirà il governo sul conflitto in Medio Oriente

Il governo convoca vertici e contatti internazionali per valutare la crisi in Medio Oriente e annunciare comunicazioni parlamentari il 5 marzo

La fase di allerta per la crisi in Medio Oriente ha portato a una serie di consultazioni istituzionali nelle ultime ore. Al centro degli incontri sono state le valutazioni sul quadro internazionale e le possibili ricadute per la sicurezza nazionale. Il Quirinale e Palazzo Chigi hanno intensificato il confronto politico e militare per coordinare le risposte dell’Esecutivo. Giorgia Meloni è stata ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica. In un incontro separato il ministro della Difesa Guido Crosetto ha aggiornato il capo dello Stato sull’evoluzione della crisi.

Il governo ha ribadito la priorità alla tutela dei cittadini e alla stabilità regionale. Sono state programmate comunicazioni parlamentari formali per illustrare l’orientamento dell’Esecutivo e le misure adottate. I ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto presenteranno le relazioni in Aula, con votazioni previste dalle Camere. Le sedute sono convocate per giovedì 5 marzo, con inizio dei lavori alla Camera alle 10 e in Senato dalle 16.

Il coordinamento a Palazzo Chigi e i partecipanti al vertice

La presidente del Consiglio ha convocato una riunione per coordinare le valutazioni sulle ricadute della crisi in Medio Oriente. Gli interventi si sono concentrati sugli aspetti di sicurezza e sulle implicazioni economiche a breve termine. Alla riunione hanno partecipato, oltre alla presidente, i vicepremier e ministri e i responsabili dei dicasteri competenti. Tra i presenti figuravano il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il vicepremier Matteo Salvini ha preso parte collegato da remoto. Sono intervenuti anche i sottosegretari alla Presidenza e i vertici dei servizi di intelligence. È previsto un aggiornamento al termine delle consultazioni per valutare eventuali misure operative.

Obiettivi del confronto

Il vertice ha avuto l’obiettivo di mappare scenari possibili e valutare i rischi per i cittadini italiani nella regione. I partecipanti hanno definito linee guida per un impegno diplomatico con partner europei e atlantici. È stata evidenziata la necessità di contenere ogni spiralizzazione del conflitto e di mantenere canali di dialogo attivi. In vista di decisioni operative, sono state avviate consultazioni con interlocutori internazionali per favorire processi di de-escalation.

Le comunicazioni parlamentari e il quadro operativo

Il governo ha informato i presidenti delle Camere sull’evoluzione della crisi. Il ministro Luca Ciriani ha contattato il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stata illustrata la volontà di riferire nelle Aule in merito alla richiesta di assistenza proveniente da Paesi del Golfo.

Le comunicazioni di Antonio Tajani e Guido Crosetto includeranno, oltre all’informativa, la presentazione di risoluzioni. Le risoluzioni saranno sottoposte a voto nelle sedi parlamentari competenti. È previsto un nuovo aggiornamento al termine delle consultazioni per valutare eventuali misure operative.

Tempistiche e contenuti attesi

La sessione della Camera, con inizio alle 10 del 5 marzo, si concentrerà sulle valutazioni diplomatiche e sulla risposta italiana ai paesi del Golfo. In Senato, dalle 16, saranno esposti gli aspetti militari e di difesa. Saranno illustrate le misure per la protezione del personale schierato nella regione e le procedure per la gestione delle eventuali evacuazioni. È previsto un nuovo aggiornamento al termine delle consultazioni per valutare eventuali misure operative.

Protezione dei connazionali e cooperazione internazionale

Nel corso dei briefing il governo ha ribadito l’impegno a garantire la sicurezza degli italiani all’estero attraverso l’azione dell’Unità di crisi della Farnesina, il lavoro delle ambasciate e dei consolati e il coordinamento con Paesi partner. Il ministro Tajani ha ribadito l’importanza del monitoraggio continuo delle condizioni sul territorio e del mantenimento di canali di comunicazione diretti per le emergenze. Gli esperti del settore confermano che la cooperazione internazionale resta determinante per la protezione del personale e per la gestione logistica degli interventi.

Misure concrete sul terreno

Gli esperti del settore confermano che la cooperazione internazionale resta determinante per la protezione del personale e per la gestione logistica degli interventi. Le autorità italiane hanno predisposto desk informativi negli scali e mantenuto canali di assistenza per cittadini e turisti bloccati. Sono state valutate procedure per evacuazioni qualora si rendessero necessarie. Inoltre è stata rafforzata la sorveglianza degli obiettivi sensibili in Italia, con indicazioni ministeriali per misure aggiuntive di sicurezza su siti prioritari.

Posizioni politiche e dichiarazioni

Il ministro Antonio Tajani ha indicato la tutela dei connazionali come priorità e la disponibilità a operazioni di evacuazione se necessario. Ha evidenziato le limitazioni della diplomazia in una crisi gestita in massima parte da Stati Uniti, Israele e Iran. Il ministro Guido Crosetto ha richiamato l’importanza di contenere l’escalation e di sostenere iniziative diplomatiche tese a ridurre i rischi per la regione. Il governo ha affermato che monitorerà l’evolversi della situazione e adeguerà le misure operative in base agli sviluppi.

Il governo ha ribadito il monitoraggio costante della situazione e l’impegno ad adeguare le misure operative in base agli sviluppi. Le consultazioni hanno confermato la protezione dei contingenti italiani nella regione, verificati come non coinvolti in feriti o attacchi diretti. Contestualmente sono emerse preoccupazioni sugli impatti economici che la crisi potrebbe generare, con l’indicazione di valutare interventi di sostegno mirati. In vista delle comunicazioni parlamentari del 5 marzo, l’esecutivo intende fornire un quadro chiaro delle azioni intraprese e delle linee strategiche per i prossimi giorni.