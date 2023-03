In Puglia un gruppo di clienti va via dal pub senza pagare ma poi “si pentono” e tornano a saldare il conto. Un Otto marzo “portoghese” con il post di denuncia del proprietario del locale ed il ripensamento. Quel posto è stato pubblicato giovedì ed a quel punto una donna del gruppo di 10 persone che l’8 marzo è andato via dal locale Crazy Bull ha deciso che forse era meglio saldare il conto.

Via dal pub senza pagare, poi “si pentono”

La donna perciò e da quanto si apprende è tornata per saldare il conto. Un conto insoluto di cui aveva parlato sui social il gestore del locale di Casamassima teatro dell’episodio. Su Facebook i gestori del Crazy Bull avevano scritto che il mancato pagamento era stato motivato dalla donna “con motivazioni perlomeno dubbie”. E ancora: “Guarda caso sono tornate a pagare solo a distanza di tempo e dopo che in rete si era innescata una notevole cassa di risonanza mediatica“. Poi il prosieguo della riflessione: “La riflessione che va fatta è che queste situazioni di mancato pagamento si ripetono periodicamente nel nostro pub. Qui al Crazy Bull ci piace considerare le persone che ci scelgono come ospiti.”

“Attenzione diamo e quella ci aspettiamo”

“Da loro ci aspettiamo però la stessa attenzione che noi riserviamo. L’accoglienza e il sorriso sono i nostri punti di forza, ci dispiace over incorrere nelle condotte scorrette di alcuni. Nonostante tutto non rinunceremo mai alla cordialità nell’approccio con gli ospiti“.La chiosa è stata per dire grazie a chi ha contribuito a diffondere l’episodio e recuperare l’incasso perso dopo la fuga del gruppo di 10 persone. Quel gruppo di donne che non aveva saldato il conto era stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del locale dopo che le donne avevano consumato portate per circa 200 euro.