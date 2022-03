Da oggi, 10 marzo, tornano le visite ai parenti in ospedale, con regole precise. L'ingresso rimane vietato con il Green pass base.

Da oggi, 10 marzo, tornano le visite ai parenti in ospedale, con regole precise. L’ingresso rimane vietato con il Green pass base.

Via libera alle visite ai parenti in ospedale da oggi: come funzionano

Oggi, 10 marzo, dopo due anni, tornano le visite ai parenti negli ospedali.

Ci sono delle regole ben precise da rispettare, come è stato ufficializzato. Il tempo di permanenza consentito negli ospedali è di 45 minuti al giorno, mentre non ci saranno limiti di tempo per le residenze socio assistenziali (Rsa), dove le visite sono riprese lo scorso 30 dicembre 2021. La possibilità di fare visita ai pazienti in ospedale è stata introdotta dalla legge del 18 febbraio 2022 di conversione del decreto anti-Covid del 24 dicembre 2021.

Le regole per le visite in ospedale

Potranno entrare in ospedale a visitare i pazienti tutti coloro che sono in possesso di un Green pass rafforzato ottenuto dopo la terza dose. L’accesso è consentito anche a chi ha completato il ciclo vaccinale primario, o chi è guarito dal Covid, da meno di sei mesi ed è in possesso del Super Green pass. In questo caso, però, il visitatore dovrà anche esibire il risultato negativo di un tampone effettuato da meno di 48 ore.

L’ingresso rimane vietato a chi esibirà solo un Green pass base, ottenuto solo con un tampone. Le regole prevedono che, ad esclusione di indicazioni specifiche del direttore sanitario dell’ospedale, i pazienti potranno ricevere visite di 45 minuti al giorno.

Il programma delle riaperture

La road map delle riaperture indica a partire da oggi, 10 marzo, la possibilità di “consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive“.

Via libera a popcorn, patatine, coca cola e altre bevande al cinema e allo stadio, dove la capienza tornerà al 100% a partire dal 31 marzo, allo scadere dello stato di emergenza.