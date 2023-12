Viaggia nel vano del carrello di un aereo: in condizioni critiche per ipotermia

All’aeroporto di Orly a Parigi un uomo è stato scoperto in condizioni critiche nel vano del carrello di atterraggio di un aereo proveniente da Orano, in Algeria.

Ricoverato per ipotermia

L’uomo, di cui si pensa abbia un’età compresa tra i 20 ei 30 anni, è stato ricoverato d’urgenza per ipotermia. Il vano del carrello di atterraggio, dove è stato trovato l’uomo, non è progettato per il trasporto di passeggeri, non è riscaldato né pressurizzato come le sezioni dell’aereo destinate alle persone. Durante il volo, quando l’aereo è a un’altitudine di circa 10.000 metri, c’è una drastica carenza di ossigeno e la temperatura raggiunge i 50 gradi sotto lo zero. Queste condizioni estreme rendono estremamente difficile, se non impossibile, la sopravvivenza.

Un volo di 2 ore e 40 minuti in condizioni estreme

Il volo diretto da Orano a Parigi ha una durata di circa 2 ore e 40 minuti, un periodo in cui l’uomo è stato esposto a temperature polari e a un ambiente privo di ossigeno. Il fatto che sia sopravvissuto ha del miracoloso, ma le conseguenze sulla sua salute sono gravi, con il suo stato critico causato principalmente dall’ipotermia. Purtroppo, storie simili di persone che cercano di raggiungere altri paesi nascondendosi nei vani dei carrelli di atterraggio degli aerei non sono del tutto inusuali. Tuttavia, la maggior parte di questi viaggi si conclude in tragedia. Le condizioni estreme e le sfide fisiche incontrate durante il viaggio rendono rare le storie di sopravvivenza.