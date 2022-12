Viareggio, maestra muore a 49 anni: lascia un figlio di 14

Tragedia in provincia di Viareggio, dove una stimata maestra muore a 49 anni e lascia un ricordo dolcissimo delle sue azioni negli amici

Tragedia in Toscana, a Viareggio, dove una maestra muore a 49 anni e lascia un figlio di 14.

Francesca Maria Pellegri è stata stroncata da un tumore e la comunità è sconvolta. I media hanno dato risalto in particolare alle qualità umane della povera insegnante, definita una “madre e moglie affettuosa, maestra scrupolosa e sempre molto attenta alla crescita dei suoi piccoli alunni”.

Viareggio, maestra muore a 49 anni

Francesca era molto conosciuta in città per il suo ruolo cruciale di docente presso l’asilo “Il Girasole” di Capezzano Pianore. E da quanto si apprende la donna a Viareggio “aveva una miriade di amici, dovute alle sue tante passioni, tra cui il volontariato”.

La 49enne aveva frequentato le scuole cittadine ed aveva sostenuto moltissimi esami di filosofia: la Nazione spiega che “le mancava solo la tesi ma dopo la nascita del figlio si era dedicata cuore e anima a lui”.

Lo struggente ricordo degli amici

E su media e social il ricordo degli amici fa il paio con il dolore per la scomparsa di una cara persona: “Aveva un carattere buono, tranquillo, affabile, non parlava mai male di nessuno ma era molto testarda.

Aveva e un grande cuore, perché faceva il volontariato alla chiesa di Don Bosco per Azione Cattolica. Amava alla follia il suo lavoro, la sua famiglia e la Versilia. Stravedeva per il mare, il Carnevale, le Apuane. E poi si dilettava a viaggiare per conoscere la sua adorata Italia”.