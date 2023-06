I due camerieri Bruno Vavalà, di soli 23 anni, e Nicola Callà, di 60 anni, erano stati travolti e uccisi da una BMW dopo essere scesi in strada perché la loro auto era andata in panne. Dopo i dovuti accertamenti, le autorità hanno scoperto che il guidatore della BMW si era messo al volante dopo aver bevuto: l’uomo è stato arrestato.

Il drammatico incidente era avvenuto intorno alle ore 4 della mattina di domenica 25 Giugno e aeva provocato il decesso di Bruno Vavalà e Nicola Callà, due colleghi camerieri. I due era scesi dalla Paugeot su cui stavano viaggiando, perché questa era andata in panne, ma appena messo piede in strada erano stati investiti da una BMW. I due non ce l’hanno fatta a sopravvivere e hanno perso la vita. A colpirli era stato un giovane ragazzo di Sorianello. su cui le autorità hanno mmediatamente iniziato ad indagare.

Il matrimonio e l’alcol: arrestato il guidatore

A quanto sembra, il guidatore della BMW si era messo al volante dopo essere stato ad una festa di matrimonio che si era prolungata più di quanto pensasse. Il ragazzo è stato sottoposto ad alcol test, prova da cui è emerso il suo stato alterato. Il giovane aveva bevuto ben sopra al limite consentito per poter guidare e stava viaggiando ad una velocità superiore ai limiti. Per questi motivi è stato arrestato.