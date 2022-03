Vicenza, coppia uccisa a colpi di pistola dal figlio di 25 anni

Una coppia di 60enni è stata brutalmente uccisa a colpi di pistola a Chiampo, nel vicentino. Il responsabile dell'omicidio sarebbe il figlio di 25 anni.

Terribile tragedia in provincia di Vicenza. Un uomo e una donna, entrambi di 60 anni, sono stati brutalemnte uccisi a colpi di pistola a Chiampo, nel vicentino. Il responsabile di questo terribile omicidio sarebbe il figlio di 25 anni. L’omicidio, secondo i primi accertamenti effettuati dai Carabinieri, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 15 marzo, nell’abitazione di CHiampo, dove risiedevano tutti e tre.

La dinamica dell’omicidio

Il ragazzo di 25 anni, dopo aver ucciso tutti e due i suoi genitori con un’arma da fuoco detenuta in modo illegale, è uscito di casa e ha vagato per ore con la sua auto.

Nella notte di ieri, martedì 15 marzo, si è poi recato dai Carabinieri di Vicenza per costituirsi. All’origine dell’accaduto potrebbero esserci delle ragioni economiche. Negli ultimi tempi le liti in famiglia erano sempre più frequenti, proprio a causa dei soldi. Il giovane pretendeva dai suoi genitori cifre sempre più alte, che scatenavano spesso dei forti litigi in famiglia.