Vicenza, paese in lutto per la morte di Giulia Zordan: si era sposata qualche settimana prima

Il paese di Cogollo del Cengio (Vicenza) è in lutto per la prematura morte di Giulia Zordan, 38 anni, che si è spenta a causa di una grave malattia. Chi la conosceva, la descrive come una persona riservata, gentile e sempre sorridente.

Giulia Zordan si era sposata qualche settimana prima di morire

Giulia Zordan aveva scoperto la malattia solo un anno prima della morte, ma nei suoi ultimi mesi la situazione si era notevolmente aggravata. Proprio in seguito a questi sviluppi, Zordan, solo qualche settimana prima del suo decesso, ha sposato il compagno di una vita Mirko Zambon, con il quale aveva due figli, Samuel e Sveva.

Il sindaco di Cogollo del Cengio ricorda Giulia Zordan

Il matrimonio è stato celebrato dal sindaco di Cogollo del Cengio, Piergildo Capovilla, che tramite il suo ricordo ha espresso lo sgomento dell’intera comunità.

“Io conoscevo personalmente sia Giulia come conosco il marito, e posso dire che si tratta di una vicenda che mi ha colpito. Quello che è successo è una cosa drammatica, che fa riflettere a lungo. Quando si sono sposati, lei era cosciente del fatto che sarebbe mancata da lì a poco, e quello che posso dire è che la sua testimonianza è stata molto importante, in quanto ha trasmesso a tutti tanta voglia di vivere“, ha dichiarato Capovilla.

I funerali si svolgeranno lunedì 13 marzo

Il rosario per Giulia Zordan verrà recitato domenica 12 marzo 2023 alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di Cogollo del Cengio. I funerali si svolgeranno nello stesso luogo lunedì 13 marzo alle ore 10.

La famiglia ha chiesto di devolvere le eventuali donazioni alla Fondazione Mikhael di Montegrotto Terme, che ricerca soluzioni per migliorare il benessere umano.

