Video Grillo, Teresa Bellanova: “Famiglia e ragazza meritano rispetto. È tempo di dire basta”

L’ex ministro del governo Conte Bis Teresa Bellanova ha scritto un post su Facebook con il quale critica il video di Beppe Grillo a difesa del figlio.

L’ex ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, ha espresso la propria opinione in merito alla vicenda relativa all’accusa di stupro di gruppo rivolta nei confronti del figlio di Beppe Grillo e di altri tre ragazzi.

Video Grillo, Teresa Bellanova: il post su Facebook

L’ex ministro del Governo Conte Bis e attuale membro di Italia Viva, Teresa Bellanova, ha scelto di manifestare il proprio parere rispetto alle accuse di stupro di gruppo pronunciate contro Ciro Grillo e altri tre amici e all’intervento del carante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, volto a denigrare la ragazza vittima di violenza sessuale e minarne la credibilità.

A questo proposito, quindi, la donna ha scritto un lungo post sul suo account Facebook ufficiale attraverso il quale ha dichiarato quanto segue: “Oggi la famiglia della ragazza che ha denunciato il figlio di Beppe Grillo e altri tre ragazzi per violenza sessuale, ha fatto sapere di essere pronta a denunciare chiunque continui a strumentalizzare l’accaduto.

In questo momento di fragilità e dolore, quella famiglia merita rispetto e soprattutto merita rispetto questa giovane donna, suo malgrado trascinata al centro della scena mediatica del Paese, costretta ad affrontare accuse vergognose da parte di chi ormai da anni è abituato ad alimentare processi sommari nelle piazze, diffondendo fango. È bene ripeterlo: non è e non sarà mai il populismo mediatico a sancire verità e a garantire giustizia, a decidere chi è vittima e chi è colpevole.

Quella che si sta consumando contro questa giovane donna da parte di un uomo di potere, abituato a lanciare accuse nelle piazze e sui palcoscenici, è una violenza inaudita, indegna. È tempo di dire basta”.

Grillo, intervento Teresa Bellanova: il contenuto del video

L’intervento di Teresa Bellanova è scaturito in seguito alla pubblicazione di un video su Facebook da parte di Beppe Grillo, diffuso nella giornata di lunedì 19 aprile e finalizzato a difendere il figlio Ciro. Nel video, infatti, il garante del M5S ha ribadito l’innocenza del figlio rispetto alle accuse di stupro di gruppo lanciate verso il ragazzo e altri suoi tre amici da una ragazza italo-svedese conosciuta durante una vacanza in Costa Smeralda. In questo contesto, l’ex comico ha anche tentato di sollevare dubbi rispetto alla credibilità della giovane, enfatizzando a sua scelta di sporgere denuncia a distanza di otto giorni dall’accaduto.

Grillo: Teresa Bellanova e le altre reazioni al video

Il video postato sui social da Beppe Grillo non ha scatenato soltanto l’intervento dell’ex ministro Teresa Bellanova ma anche l’indignazione e la reazione di altri personaggi politici e della popolazione femminile italiana.

Tra gli esponenti del mondo politico, infatti, accanto alle dichiarazioni estremamente diplomatiche rilasciate dall’attuale guida del M5S Giuseppe Conte, è apparso particolarmente clamoroso il video realizzato da Maria Elena Boschi (Iv) in risposta alla posizione esternata da Beppe Grillo.

La popolazione femminile italiana, invece, ha espresso il proprio risentimento verso il gesto del garante del M5S lanciando l’hashtag #ilgiornodopo. L’iniziativa, promossa da Eva Dal Canto, è rapidamente diventata virale sui social, dimostrando come le reazioni delle donne agli episodi di violenza sessuale si rivelino estremamente differenti tra loro e siano attuate in risposta a svariati fattori psicologici, emotivi e sociali. Inoltre, la campagna vuole anche ribadire che simili reazioni o la decisione di denunciare uno stupro a distanza di tempo non diminuiscano la gravità e la drammaticità della violenza subita.