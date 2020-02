Coronavirus, proroga delle misure: il CDM deciderà il 29 febbraio

Milano, 28 feb. (askanews) – Per la proroga di un’altra settimana delle misure anti-coronavirus in Regione Lombardia “dovremo attendere domani, perché la comunicazione della Presidenza del Consiglio è che oggi non ci sarà alcuna emanazione di provvedimenti e quindi solo domani sapremo quali saranno le proposte di regione Lombardia che entreranno nel provvedimento, per quanto riguarda la sospensione delle scuole, delle università, asili nido e quant’altro”.

Lo ha riferito al termine della conferenza stampa il responsabile della Comunicazione della regione Lombardia, Pierfrancesco Gallizzi.