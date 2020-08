Coronavirus, contagi ancora in salita in Italia: 1.411, 5 morti

Roma, 27 ago. (askanews) – Ancora in salita i contagi da coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. 1.411 nelle ultime 24 ore, 5 i morti e 225 i guariti. Scendono di due le terapie intensive ma aumentano i ricoveri, 76 in più rispetto a ieri.

L’aumento dei casi va comunque di pari passi con l’elevato numero di tamponi eseguiti, oltre 94mila.

La Lombardia resta la Regione con i numeri più alti: i nuovi casi salgono a 286; c’è poi l’Emilia Romagna con 171, il Lazio con 152 contagi, di cui 102 a Roma e una prevalenza dei casi di rientro, circa 2/3, il 46% dalla Sardegna. E’ però record dei test con oltre 13 mila tra tamponi e test rapidi.

Seguono il Veneto con 132 nuovi contagiati e la Campania con 130. Nessuna Regione è a zero casi.