Grande incendio nel porto di Beirut a un mese dall’esplosione

Roma, 10 set. (askanews) – Un grosso incendio è scoppiato nel porto di Beirut, capitale del Libano, già devastato dall’esplosione del 4 agosto scorso che ha provocato oltre 200 morti e migliaia di feriti.

Le immagini del rogo sono state pubblicate sui social: un video in cui si vedono fiamme alte e una lunga colonna di fumo nero

dalle macerie e dagli scheletri degli edifici distrutti un mese fa. Non si conoscono ancora le cause del rogo ma secondo l’esercito libanese sarebbe divampato in un magazzino in cui c’erano carburanti e pneumatici.