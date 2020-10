Covid, oltre 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

Milano, 16 ott. (askanews) – Superata quota diecimila casi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute i nuovi contagi da coronavirus da ieri sono 10.010.

Secondo il bollettino quotidiano sull’emergenza Covid-19 in Italia sono 55 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. 150.377 i tamponi effettuati.

Attualmente i positivi in Italia sono 107.312. Di questi, 100.496 si trovano in isolamento domiciliare, 6.178 sono ricoverati con sintomi e 638 si trovano in terapia intensiva: 52 in più rispetto a ieri.

Nella sola Lombardia sono stati registrati 2.419 nuovi casi da ieri, segue la Campania con 1.261, quindi il Piemonte con 821.