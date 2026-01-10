Vigilante deceduto in cantiere a Cortina: indagini in corso e dettagli esclusivi

La notte dell’8 gennaio ha segnato un evento tragico a Cortina d’Ampezzo. Un uomo di 55 anni, Pietro Zantonini, ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro di vigilante in un cantiere destinato ai Giochi Olimpici Invernali del 2026.

I colleghi di Zantonini hanno allertato i soccorsi dopo che l’uomo ha chiesto aiuto via telefono.

Al loro arrivo, gli operatori del 118 hanno tentato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. In seguito all’accaduto, la moglie ha sporto denuncia ai carabinieri, mentre il pubblico ministero Claudio Fabris ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Le condizioni di lavoro sotto esame

Secondo quanto riportato dai familiari, Zantonini stava svolgendo un turno notturno all’aperto, affrontando temperature particolarmente rigide. L’avvocato Francesco Dragone, che rappresenta la famiglia, ha inviato una lettera evidenziando le lamentele del vigilante riguardo alle condizioni di lavoro, ai turni prolungati e alla mancanza di adeguate tutele.

In particolare, i familiari hanno sottolineato che Zantonini aveva espresso preoccupazioni riguardo ai turni consecutivi e alla sua salute. Questi elementi hanno spinto la famiglia a richiedere un approfondimento giudiziario, evidenziando la necessità di riflettere sulla sicurezza nei cantieri, specialmente in vista delle imminenti Olimpiadi Invernali.

Il contesto della tragedia

Pietro Zantonini, originario di Brindisi, aveva iniziato a lavorare nel cantiere di Cortina nel mese di settembre con un contratto a termine, previsto per scadere a fine gennaio. La sua morte solleva interrogativi non solo riguardo alla sicurezza sul lavoro, ma anche sull’organizzazione delle risorse umane nei preparativi per grandi eventi, come le Olimpiadi, dove è fondamentale garantire il benessere dei lavoratori.

Le Olimpiadi invernali e l’attenzione alla sicurezza

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina rappresentano un evento di grande rilevanza non solo per gli atleti, ma anche per le persone che operano dietro le quinte. Questo tragico incidente evidenzia la necessità di un monitoraggio attento delle condizioni lavorative nei cantieri e nei servizi correlati, al fine di evitare il ripetersi di simili tragedie in futuro.

La famiglia Zantonini richiede ora risposte chiare e un impegno concreto da parte delle autorità competenti per garantire che le misure di sicurezza siano adeguate e che i diritti dei lavoratori vengano rispettati. È fondamentale che la sicurezza non rimanga solo un tema di discussione, ma diventi un aspetto prioritario da attuare in tutti i cantieri.

Il dibattito sulla sicurezza nei grandi eventi

In vista delle Olimpiadi, la questione della sicurezza sul lavoro riveste un’importanza cruciale. Le testimonianze di lavoratori come Pietro Zantonini devono fungere da monito per le istituzioni e le aziende coinvolte nell’organizzazione dell’evento. Le Olimpiadi non devono rappresentare solo una vetrina per il paese, ma devono anche garantire la tutela di chi contribuisce a realizzarle.

La morte di Pietro Zantonini, che ha dedicato la sua vita al lavoro, deve essere ricordata come un appello alla responsabilità e alla vigilanza. Solo così sarà possibile assicurare che eventi futuri siano caratterizzati non solo da successi sportivi, ma anche da un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti.