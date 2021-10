Nel comune di Villamassargia torna la zona rossa a causa dell'aumento dei casi positivi: chiusi i negozi e limitati gli spostamenti.

Il sindaco di Villamassargia (Sardegna) ha firmato un’ordinanza con cui dispone la zona rossa su tutto il territorio comunale a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus seguito allo sviluppo di un focolaio. I residenti dovranno indossare la mascherina anche negli spazi aperti e rispettare il coprifuoco.

Villamassargia zona rossa: l’ordinanza del sindaco

Nel comune si è registrata l’espansione di focolai con un numero di contagiati pari a 34 rispetto a quelli riscontrati nell’intero territorio del Sulcis Iglesiente che conta complessivamente 94 casi. La prima cittaidna Debora Porrà ha quindi imposto il lockdown, per un periodo non inferiore a 10 giorni, con la limitazione di tutti gli spostamenti non strettamente necessari per lavoro, studio o salute e di tutte le occasioni di assembramenti.

Villamassargia zona rossa: le regole

I cittadini di Villamassargia potranno uscire di casa solo indossando la mascherina e compilando l’autocertificazione che certifica la necessità dello spostamento. Nel comune è poi tornato il coprifuoco dalle 22 alle 5 e sono stati chiusi tutti gli esercizi commerciali eccetto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (comprese farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi). Eventi e manifestazioni civili e religiose sono state sospese mentre le lezioni a scuola continueranno in presenza nei limiti previsti dalla normativa.