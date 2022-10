Villasimius, svolti oggi i funerali del giovane Gabriele Viel

Si è tenuta oggi a Villasimius la cerimonia per l'ultimo saluto a Gabriele Vel, il 19enne scomparso settimana scorsa in un incidente stradale

Un dramma ha colto la piccola cittadina di Villasimius (Sardegna) nella giornata di giovedì 20 Ottobre, quando la vita del 19enne Gabriele Vel è stata bruscamente spezzata a causa di un brutto incidente stradale.

Morte Gabriele Vel, svolti oggi i suoi funerali a Villasimius

Nella giornata di oggi, si sono svolti a Villasimius i funerali di Gabriele Vel, il 19enne morto in un incidente stradale al mare di Porto sa Ruxi. A dare l’ultimo saluto al ragazzo, oggi, si sono presentate circa un migliaio di persone, tutte pronte a mostrare vicinanza nei confronti della famiglia del giovane. La cerimonia tenuta da Don Gianni Soro si è svolta all’aperto di fronte alla chiesetta campestre di Santa Maria.

La dinamica dell’incidente

Il giovane, giovedì scorso, stava guidando la sua moto sulla strada provinciale nei pressi del mare, come faceva quasi ogni giorno. Il 19enne, tutto ad un tratto, si è schiantato. I sanitari del 118, arrivati sul posto con l’elisoccorso hanno provato in tutti i modi a salvarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite che aveva riportato. Gabriele è scomparso due giorni dopo in ospedale.