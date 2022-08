Violento incidente sulla Prenestina, perde la vita un 38enne

Fabrizio Veneziale, di 38 anni, muore in un brutto incidente in moto. Stava andando a lavoro.

Questa mattina, alle 5.30, un’altra tragedia ha avuto luogo in una strada della Capitale. In via Prenestina, il 38enne Fabrizio Veneziale, è morto in un incidente. Si trovava all’incrocio con viale della Serenissima e si stava recando a lavoro.

L’accusa è di omicidio stradale.

Violento incidente sulla Prenestina: la ricostruzione

Fabrizio, come ogni mattina, stava andando a lavoro a bordo della sua moto, una Honda 400. All’improvviso, senza avere il tempo di realizzare, è stato letteralmente travolto da una Mercedes. Alla guida, c’era una donna di 46 anni. L’impatto violento lo ha fatto sbalzare, è finito contro un furgone: un Ducato della Fiat. Mentre la Mercedes si dirigeva in direzione centro, il 38enne stava invece andando verso Tor De’ Schiavi.

In corso d’accertamento l’ipotesi secondo cui la donna sarebbe passata con il rosso. La Polizia Locale ha effettuato dei rilievi appositi e ha inviato un’informativa alla Procura. Nel caso in cui venisse confermato il sospetto, la donna sarebbe accusata di omicidio stradale.

Fabrizio Veneziale era un amante degli animali

Fabrizio Veneziale, oltre a lavorare da non molto tempo in un bar nella zona di Tor De’ Schiavi, aveva prestato servizio per anni presso l’Antico Caffè Castellino in via Cesare Battisti.

Inoltre, era conosciuto per la sua grande passione per gli animali, i cani soprattutto. Sui social, infatti, l’immagine del profilo che aveva scelto lo ritraeva accanto al suo cane.