In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti ha stanziato 900 mila euro per le vittime di femminicidi.

Il Viminale stanzia 900 mila euro per le vittime di femminicidi

Il Comitato, nella sessione straordinaria, che per l’occasione era composto da rappresentanti in prevalenza donne, ha concesso la somma complessiva di oltre 900 mila euro a beneficio di vittime di femminicidi e di violenze sessuali.

I 900 mila stanziati per vittime di violenze e femminicidi

Il Comitato, costituito da rappresentanti dei ministeri della Giustizia, dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze, delle Imprese e del Made in Italy, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Concessionaria Consap, ha assegnato oltre 470 mila euro in favore di vittime di violenza sessuale in alcuni casi avvenuti quando ancora minorenni.

Altri 435 mila euro sono stati destinati in favore dei familiari di vittime uccise dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persone legate alle stesse da relazione affettiva.

Tra i 900 mila euro anche borse di studio per minori orfani di crimini domestici

Alle famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, sono state assegnate borse di studio per oltre 11 mila euro e assegni mensili per la frequenza scolastica.

Ed, inoltre, il Comitato ha deliberato l’aumento degli importi delle borse di studio per gli orfani di crimini domestici e violenza di genere, nell’anno scolastico 2024/25: 700 euro per la scuola primaria; 1.000 per la scuola secondaria di primo grado; 1.800 per la scuola secondaria di secondo grado; 2.500 per gli studi universitari.