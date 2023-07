Vittoria Deganello attaccata dagli haters: "Murgia ti ha usata, e io godo"

Vittoria Deganello si è vista costretta a replicare contro un hater che l’ha presa di mira sui social.

Vittoria Deganello replica alle critiche

Lo scorso 25 aprile Vittoria Deganello è diventata mamma della sua prima figlia, Ginevra, avuta insieme a Alessandro Murgia dopo appena 2 mesi di frequentazione. I due si sono separati non appena l’influencer ha scoperto di essere incinta e a seguire Vittoria si è più volte lamentata per aver dovuto affrontare la gravidanza completamente da sola. Murgia non ha mai replicato alla questione, ma sembra che i due abbiano interrotto ogni contatto al di fuori di ciò che riguarderebbe la loro figlia. In queste ore un hater ha scritto a Vittoria:

“Povera bambina mi fa una pena, figlia di una madre egoista. Pensa quando crescerà quante cose belle della sua mammina scoprirà. Godo che lui ti ha solo usata e ciaone. Amerà per sempre sua moglie, tu sei solo un divertimento e penso che ti sei fatta mettere incinta ingannandolo. Che vergogna pensare di mettere al mondo un bambino con questa superficialità in solo due mesi di frequentazione”. Vittoria ha personalmente replicato a questo commento scrivendo: “Fai schifo tu e le persone che hanno messo like a questo commento abominevole. Farò di tutto purché mia figlia cresca in un mondo dove non debba mai avere a che fare con persone come te”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?