Vittoria Deganello ha partorito: è nata la piccola Ginevra

Vittoria Deganello ha annunciato la nascita della sua prima figlia, la piccola Ginevra. La bambina è nata dalla relazione da lei avuta con Alessandro Murgia, naufragata quando lei gli ha svelato di essere incinta.

Vittoria Deganello: è nata la figlia

Dopo i dolorosi mesi in cui ha raccontato la sua gravidanza vissuta da single e senza poter contare sul sostegno del padre di sua figlia, Vittoria Deganello ha annunciato in queste ore di aver dato alla luce la sua bambina, Ginevra. “Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te!”, ha scritto Vittoria nella didascalia al suo post, che ha fatto subito il pieno di like e di messaggi di congratulazioni da parte dei fan.

Al momento non è dato sapere quali siano stati gli sviluppi tra lei e Alessandro Murgia anche se, nei mesi scorsi, la sorella del calciatore lo ha più volte difeso pubblicamente a mezzo social, affermando che la sua famiglia si sarebbe presa cura della bambina e che lui si sarebbe assunto le sue responsabilità.

Vittoria Deganello si è più volte sfogata via social affermando: “Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio. Alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia, dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e che sarebbe stato più facile così. Il tutto con una superficialità assoluta.” In tanti sono curiosi di sapere come evolverà la situazione tra lei e il suo ex.