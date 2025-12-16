“Striscia la Notizia” dovrebbe tornare a gennaio con cinque puntate in prima serata ma, se molti degli inviati storici ci saranno c’è invece chi ha detto addio al Tg satirico, come Max Laudadio e Stefania Petyx, a cui si aggiunge Vittorio Brumotti che, però, non ha mai confermato ufficialmente.

Vittorio Brumotti, l’addio a Striscia la Notizia

Forse nessuno si aspettava un successo così grande de “La Ruota della Fortuna“, fatto sta che a “rimetterci” è stato il Tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia” che, però, dovrebbe tornare a gennaio con cinque puntate in prima serata, condotte dallo storico due Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Gli inviati storici, quali Staffelli, Militello, Ghione, Morello, Abate e Rajae Bezzaz, dovrebbero esserci tutti, mentre hanno detto addio Max Laudadio e Stefania Petyx. Anche il campione di bike trial, Vittorio Brumotti, non dovrebbe esserci anche se non c’è mai stata conferma ufficiale. Ma, se così fosse, cosa farà allora Brumotti? Scopriamolo insieme.

Vittorio Brumotti, che lavoro fa dopo l’addio a Striscia la Notizia?

Come appena detto, nonostante non ci sia stata la sua conferma ufficiale, Vittorio Brumotti non dovrebbe far più parte degli inviati di “Striscia la Notizia“. Il 45enne, però, non si è fermato anzi, sta continuando con le sue inchieste pericolose su droga e delinquenza ma per un altro programma e un’altra Rete. Da diverse settimana infatti il campiona di bike trial è presenza fissa su Rete 4 al programma “Realpolitik”, il talk show politico condotto da Tommaso Labate, dove ha già fatto alcuni servizi, come una intervista a un maranza che ha ammesso di aver rubato orologi e gioielli.