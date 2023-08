“Non vado in ferie da 45 anni e non ho mai messo piede al mare”. Vittorio Feltri lancia l’ennesima provocazione, questa volta non dalle pagine del suo Libero, ma dalle colonne del Corriere della sera.

Non vado al mare perché ci cag**o tutti

Ha usato parole insolitamente più gentili per dire che non ha mai messo piede al mare perché in acqua “ci finiscono le deiezioni di tutti”.

Vittorio Feltri se ne sta tranquillo, col sigaro dietro la scrivania, anche a Ferragosto.

Il direttore di Libero si descrive come un infaticabile lavoratore, sempre fuori dal coro anche in vacanza. “Al mare, io? – risponde sorpreso alle domande del CorSera – Mi rompo già abbastanza le scatole a Milano, figuriamoci al mare”.

“Non ho mai tradito, ho solo diversificato”

Feltri preferirebbe comunque il mare, alle ferie. “Una tortura – confida – Non faccio ferie da 45 anni. Peraltro io al mare non ci ho mai messo piede. Mi dicono che l’acqua sia salata ma non ho mai avuto modo di verificarlo”, ironizza.

Anche sul tema tradimenti e fedeltà di coppia il direttore risponde con ironia. Sostiene di non aver mai tradito sua moglie, “semmai ho diversificato”. Intanto la moglie non sembra aver gradito l’iperbole,

Parole che portarono alla replica della diretta interessata. Enoe Bonfanti è al fianco di Vittorio Feltri da 55 anni.

“Le sue diversificazioni? Sono fastidiose”, ha replicato lei. Alla signora non sono mai piaciute le “diversificazioni” del marito. Lei infatti non nasconde la delusione: “Giurava di non farlo più, ma giurava il falso. Diceva che erano sciocchezze: si giustificava come quelli che fanno le corna e minimizzano. Una volta sparì per tre giorni – confida – Non l’ho mai lasciato perché non ero indipendente economicamente. Mia madre era morta e mio padre viveva in Val Seriana, lì c’erano appena le elementari, che futuro avrei garantito ai nostri figli? E poi non avrei mai voluto che crescessero lontani da lui”.