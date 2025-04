Una nuova storia d’amore

Nel novembre 2023, Vladimir Luxuria ha sorpreso il pubblico rivelando di essere innamorata e fidanzata. Ospite del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, ha confermato che il suo compagno era Danilo Zanzit Stecher. La loro relazione, inizialmente definita come un’amicizia speciale, si è evoluta in qualcosa di più profondo. Luxuria ha descritto la sua esperienza amorosa come un percorso di libertà, dove la definizione di ‘fidanzato’ le provoca una sorta di soffocamento. La sua visione dell’amore si basa su un equilibrio tra affetto e libertà personale.

Relazione aperta e intimità intellettuale

In un’intervista al settimanale Nuovo, Luxuria ha chiarito che la sua relazione con Danilo è aperta. Questo significa che entrambi cercano di mantenere i propri spazi di libertà, pur essendo legati da un forte sentimento. La passione fisica, secondo Luxuria, può variare, ma l’affinità intellettuale è ciò che realmente conta. La sua connessione con Danilo è caratterizzata da conversazioni profonde e stimolanti, rendendo la loro relazione unica. Nonostante le sfide, Luxuria ha affermato di aver trovato la persona giusta, con la quale ha anche presentato in famiglia.

Ritorno alla libertà

Recentemente, però, Luxuria ha annunciato che la sua storia con Danilo è giunta al termine. Durante un’apparizione nel programma di Caterina Balivo, ha dichiarato che Danilo è ora un amico e ha sottolineato l’importanza dell’amicizia come forma d’amore. Questa transizione ha segnato un ritorno alla sua vita da single, con Luxuria che si sente grata per l’esperienza vissuta, ma pronta a nuove avventure. La sua affermazione di essere “libera e super accessoriata” evidenzia un forte desiderio di indipendenza e autoaffermazione.